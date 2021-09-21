رايولا: رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد وارد

أكد مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا أن موكله قد يرحل عن مانشستر يونايتد ويعود إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري.

وقال رايولا في مقابلة مع إذاعة راديو راي 1 الإيطالية أمس الاثنين: "إذا وصل بول إلى نهاية عقده كما هو الحال حالياً، واعتبره يوفنتوس مهماً لمشروعه فإن عودته واردة.

"لكن الحديث عن مستقبله ما زال مبكراً من باب احترام مانشستر يونايتد.

"إلا أن إمكانية رحيله قائمة، في كرة القدم لا شيء مستحيل."

بوغبا يتألق مع بداية الموسم الجديد

وخاض بوغبا بداية موسم مميزة مع مانشستر يونايتد وصنع 7 أهداف في 5 مباريات حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً عاد إلى فريق الشياطين الحمر عام 2016 قادماً من يوفي في صفقة بلغت قيمتها نحو 105 ملايين يورو.

وتسعى أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة أيضاً للظفر بخدمات نجم خط الوسط.