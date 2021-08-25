رايولا طالب بـ 50 مليون يورو سنوياً لـ هالاند من تشيلسي

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مينو رايولا طلب من تشيلسي أجراً سنوياً لموكله إيرلينغ هالاند بقيمة 50 مليون يورو مطلع الصيف.

كما أراد وكيل اللاعبين الشهير الحصول على 40 مليون يورو كعمولة شخصية، قبل أن ترفض إدارة البلوز التقدم بعرض رسمي لبوروسيا دورتموند.

وأكد النادي الألماني أن هدافه النرويجي الشاب لن يغادر هذا الصيف رغم اهتمام عدة فرق أوروبية كبيرة بخدماته مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ما هو سعر هالاند التقريبي؟

كشفت تقارير سابقة أن دورتموند يقدر سعر اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بحوالي 175 مليون يورو.

وانتقل النرويجي الصاعد إلى أسود فيستفاليا قبل أكثر من عام ونصف وسجل 62 هدفاً في 63 مباراة حتى الآن.