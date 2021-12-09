رايولا لديه فكرة واضحة عن وجهة هالاند المقبلة

أكد مينو رايولا وكيل أعمال النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أن لديه فكرة واضحة عن وجهة موكله المقبلة.

وقال الإيطالي المثير للجدل في تصريحات لـ "سبورت1": "لدينا أفكار واضحة حول الوجهة التي يجب أن يتوجه إيرلينغ إليها. لنرى ما سيقدمه سوق الانتقالات.

"يمكن أن نؤثر على السوق بلاعب مثل "إيرل" لكن سوق الانتقالات لا يؤثر علينا، نحن نعلم ذلك.

"ربما يكرهني المدراء الرياضيون، لكني لا أكره أي شخص، وأقوم فقط بعملي، أحب أن أتجاوز الحدود."

يذكر أن عقد هالاند يحتوي شرطاً جزائياً سيتم تفعيله مع نهاية الموسم الجاري مما يعني أنه سيكون هدفاً لكبار قارة أوروبا خلال الصيف.