رايولا: مانشستر يونايتد يفسد النجوم

أضاف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، المزيد من الغموض حول مستقبل موكله رفقة الشياطين الحمر، بتصريحات اتهم فيها الفريق بعدم الواقعية، وإفساد النجوم.

ويعتقد أن الفرنسي غير سعيد مع فريقه، ويتداول بشكل كبير أنه يفكر في الرحيل إلى ريال مدريد أو العودة إلى يوفنتوس فريقه السابق.

وقال رايولا الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والهولندية في تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، نقلتها ماركا الإسبانية أمس: “إدارة مانشستر يونايتد أبعد ما تكون عن الواقع، وليس لديها أي مشروع رياضي.

“إنها حتى قادرة على إفساد لاعبين مثل مارادونا وبيليه وباولو مالديني”.

وأوضح أن بوغبا يرغب في أن يكون جزءاً من نادٍ يدار بطريقة جيدة تماماً كما حينما ذهب إلى يوفتنوس أول مرة من مانشستر يونايتد.

وكان يونايتد اتهم رايولا بالتسب في عدم إكمال صفقة انتقال إيرفينغ هالالند بسبب طلبه عمولة ضخمة، مما حول اتجاه النرويجي إلى بوروسيا دورتموند.