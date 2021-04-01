رايولا يتوجه إلى مدريد للاجتماع مع بيريز بخصوص هالاند

يبدو أن المهاجم إيرلينغ هالاند أصبح على أعتاب الرحيل عن بوروسيا دورتموند، والانتقال إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.

وفجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نشرت صوراً لآلف إنغي هالاند والد اللاعب بصحبة وكيل أعماله مينو رايولا في مدينة برشلونة.

وأوضحت أن الهدف من الزيارة كان افتتاح المفاوضات مع جوان لابورتا رئيس البارسا، من أجل انتقال النرويجي الصاعد لصفوف الفريق الكتالوني في الصيف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أكدت صحيفة "آس" الصادرة من مدريد أن رايولا ووالد هالاند توجها أيضاً إلى العاصمة الإسبانية للاجتماع مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وأشارت إلى أن ريال يعتبر الطرف الأوفر حظاً في هذه الخطوة، بسبب الظروف المالية الجيدة التي قد تسمح له بإبرام هذه الصفقة الضخمة.

على الجانب الآخر يسعى لابورتا لاستغلال المفاوضات، من أجل إقناع دورتموند بتخفيض سعر هالاند، ليتناسب مع الإمكانيات المالية المتواضعة لبرشلونة في الوقت الحالي.

بدوره، سيستمر رايولا في البحث عن أفضل عرض ممكن لموكله، تمهيداً للاجتماع مع إدارة دورتموند لإقناع النادي بالتخلي عن صاحب الـ 20 عاماً.

يذكر أن المهاجم الشاب سجل 33 هدفاً في 33 مباراة خاضها مع دورتموند هذا الموسم بجميع البطولات.