رايولا يحدد شرط استمرار بوغبا مع مانشستر يونايتد

تعمد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا إثارة الجدل، وذلك في حديثه عن مستقبل موكله بول بوغبا مع مانشستر يونايتد.

وتعهد الوكيل الإيطالي باستمرار بطل العالم مع الشياطين الحمر، لكن بشرط غير قابل للنقاش، أن يعود الفريق لمنصات التتويج في المستقبل القريب.

وجاءت تصريحات رايولا، بالتزامن مع الشائعات التي ربطت مستقبل صاحب الـ 26 عاماً بأندية أخرى، أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس.

وسبق للفرنسي أن أثار ضجة على نطاق واسع الصيف الماضي، حين أقر على الملأ برغبته في المغادرة، بحثاً عما وصفه آنذاك بـ "تحدٍ جديدٍ".

وفي رده على سؤال بخصوص مستقبل بوغبا، قال رايولا لشبكة "سكاي سبورتس": "بول يحترم مانشستر يونايتد طالما النادي يبادله الاحترام.

"الوحيد الذي يتحدث عن بول هو (المدرب أولي غونار) سولشاير، وأنا أصدق ما يقوله، يقول أنه لن يتحرك، وهذا جيد ونحن جيدون معهم.

"يعاني بول بعض الشيء مع إصابته، وهدفه الآن الظهور بمستوى جيد مع مانشستر يونايتد، فهو من كبار المحترفين، وأعتقد أنه في المكان المناسب مع يونايتد".

وسئل عما إذا كان سيبقى موكله مع النادي الموسم القادم، فأجاب قائلاً: "نعم. لكنه يأمل أن يخوض منافسة حقيقية في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. هل هذا غريب؟ هل أنا الوحيد الذي يشعر بالقلق؟ ألا يشعر ملاك النادي بالقلق؟ أعتقد أن كل من يعشق مانشستر يونايتد يشعر بالقلق حيال ذلك.

"أنا قلق بشأن هذا الأمر بالنسبة لموكلي، أنا شخصياً لست من محبي يونايتد، لكن لدي اهتمام مباشر، وطالما لم يغادر (بوغبا) مانشستر، فهو بالطبع يريد الفوز بالبطولات، هذا أسلوبه ولن يتصرف بشكل مختلف".