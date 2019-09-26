رايولا يخطط لإجبار مانشستر يونايتد على بيع بوغبا

يخطط مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد؛ لإجبار مسؤولي الشياطين الحمر على السماح لموكله بالرحيل.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى وجود مفاوضات بين الطرفين، بسبب رغبة يونايتد في تجديد عقد الدولي الفرنسي.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن رايولا سيشترط حصول بوغبا على راتب أسبوعي يبلغ 600 ألف جنيه استرليني، للموافقة على التجديد.

وأشارت إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر سيرفضون هذا الطلب، وبالتالي سيكون الحل المتاح أمامهم السماح لنجم الوسط بالرحيل الصيف القادم.

وينتهي العقد الحالي لبوغبا رفقة مانشستر يونايتد في صيف 2021، كما أن للنادي الحق في تمديد العقد 12 شهراً أخرى.

ويرى أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، أن بوغبا حجر أساس في مشروع عودة الفريق إلى منصات التتويج.

وذكر أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يضع مواطنه في مقدمة أهدافه لتدعم خط الوسط هذا الموسم.