رايولا يطالب بـ 43 مليون جنيه سنوياً أجراً لـ هالاند

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن مينو رايولا وكيل أعمال الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند سيطالب بأجور سنوية لموكله قيمتها 43 مليون جنيه استرليني بحال رحيله عن بوروسيا دورتموند.

وكشفت تقارير سابقة أن قيمة الشرط لفسخ عقد الهداف النرويجي الشاب يبلغ 65 مليون جنيه، وأن أبرز أندية أوروبا ستتقاتل من أجل الحصول على توقيعه.

وسيتحتم على مانشستر يونايتد وغيره من الأندية المهتمة بخدمات المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً دفع أجر أسبوعي يصل إلى 830 ألف جنيه إذا ما أرادوا جلب اللاعب فعلياً.

وارتبط اسم هالاند بمانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان أيضاً إلى جانب ريال مدريد.

ويبدو النجم الشاب مرشحاً لتعويض كيليان مبابي في باريس سان جيرمان إذا ما قرر بطل العالم الانتقال إلى ريال مدريد صيف العام القادم حينما ينتهي عقده.