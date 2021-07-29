رايولا يعرض بوغبا على ليفربول

قال موقع "Le10Sport" الفرنسي أن مينو رايولا عرض خدمات موكله بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد على الغريم الأزلي ليفربول في خطوة مفاجئة.

ويدخل الدولي الفرنسي موسمه الأخير مع فريق الشياطين الحمر، وبات توقيعه على عقد جديد مستبعداً في ظل رغبته بخوض تجربة جديدة.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن وكيل الأعمال الشهير لم يمانع عرض نجم خط الوسط على الريدز في محاولة منه لإيجاد فريق يوفر للفرنسي بيئة مناسبة، مستغلاً الرغبة في إيجاد بديل لجيني فينالدوم الراحل عن صفوف الفريق مؤخراً.

بوغبا مرشح للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف

وارتبط اسم بوغبا مؤخراً بانتقال محتمل إلى باريس سان جيرمان، وسعى لاعبو يونايتد وعلى رأسهم ماركوس راشفورد لإقناعه بالبقاء وعدم التفكير بإغراءات النادي الباريسي.

يذكر أن اللاعب البالغ عمره 28 عاماً شارك مع مانشستر يونايتد منذ عودته إليه عام 2016 في 199 مباراة نجح خلالها في زيارة الشباك 38 مرة بجميع البطولات.