رايولا ينتقد تعامل برشلونة مع ملف دي ليخت

وجّه وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا نقداً لاذعاً للطريقة التي تعامل بها برشلونة مع ملف انتقال قلب الدفاع ماتيس دي ليخت قبل اختياره يوفنتوس وجهته النهائية في صفقة كبيرة الصيف الماضي بلغت قيمتها 75 مليون يورو زائد 10 ملايين يورو مكافآت.

ودافع الوكيل الهولندي – الإيطالي عن انتقال المدافع الشاب البالغ 20 عاماً من أياكس أمستردام إلى صفوف “السيدة العجوز” بدلاً من برشلونة الذي حاول ضمه على غرار باريس سان جيرمان، وقال في حديث لصحيفة “فوتبول إنترناسيونال” الهولندية “في هولندا يعتقدون أن برشلونة نادٍ هولندي وليس أجنبياً. اعتبروا الانتقال سراً مقدساً.

“اعتقد الكتالونيون أنه في حال قدوم (لاعب الوسط الهولندي الآخر فرينكي) دي يونغ سيصل (دي ليخت) أيضاً. تعاملوا معه كالجبنة. لكن أسباب رغبتهم في استقدامه كانت خاطئة: هل تعتقدون أن واحداً مثل المدافع جيرارد بيكيه سيترك مكاناً لغيره؟”

وتوقع رايولا مستقبلاً كبيراً لقلب الدفاع الدولي “دي ليخت لا يهمه المال، يريد فقط لعب كرة القدم. أراده يوفنتوس قبل سنة. أتحدث غالباً مع (نائب الرئيس ونجم وسط النادي سابقاً بافيل) ندفيد، وهو بمثابة ابن لي، فقد قال لي ‘هذا الشاب أكثر جنوناً مني’. يمكنه إحراز جائزة الكرة الذهبية (لأفضل لاعب في العالم)”.