رايو فايكانو يجبر برشلونة على التعادل السلبي

أجبر رايو فايكانو مستضيفه برشلونة على قبول التعادل السلبي دون أهداف نتيجة نهائية للمواجهة الصعبة التي جمعتهما على ملعب سبوتيفاي كامب ناو ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا) اليوم السبت.

وقدم الفريقان مستويات قوية وأهدر كلاهما عدة فرص محققة للتسجيل.

وبعد شوط أول شهد أفضلية للبارسا، هيمن أصحاب الأرض على معظم مجريات الفترة الثانية.

لكن الفرص الخطيرة توزعت بين الطرفين، إذ تناوب روبرت ليفاندوفسكي وزملاؤه على التضييع وسط تألق دفاع الضيوف وحارس مرماه، فيما فشل رايو في تحويل الفرص التي سنحت له إلى أهداف.

وتلقى النجم الإسباني المخضرم سيرجيو بوسكيتس البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي على الكولومبي البديل راداميل فالكاو في الدقيقة 90 ليكمل أصحاب الأرض الدقائق الأخيرة بنقص عددي.

برشلونة يكتفي بنقطة واحدة

وتقاسم الفريقان في نهاية المطاف نقاط المواجهة رغم التدعيمات الكبيرة التي شهدتها صفوف برشلونة الذي أشرك تعاقداته الجديدة ليفاندوفسكي ورافينيا وأندرياس كريستينسن وفرانك كيسي.