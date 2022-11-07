رايو يلحق بـ ريال مدريد الخسارة الأولى في الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد حامل اللقب الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني والتي جاءت على يد مستضيفه رايو فايكانو بهدفين لثلاثة في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب تيريزا ريفيرو لحساب الجولة الـ 13 من البطولة.

جاء هدفا الفريق الملكي عبر لوكا مودريتش (37 من ركلة جزاء)، وإيدير ميليتاو (41).

فيما سجل أهداف أصحاب الأرض كلٌ من سانتي كوميسانيا (5)، وألفارو غارسيا (44)، وأوسكار تريخو (67 من ركلة جزاء).

وطرد حكم المواجهة مدرب رايو أندوني إيراولا في الدقيقة 61.

ريال مدريد يبقى في المركز الثاني

بهذا السقوط، تجمد رصيد ريال عند 32 نقطة في المركز الثاني ليبتعد بفارق نقطتين عن برشلونة متصدر الترتيب.

في المقابل، رفع رايو فايكانو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.