رباعي صاعد يستعد لخطف الأنظار في كأس السوبر الإسباني

تنطلق منافسات كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية، الأربعاء المقبل، وتقام لأول مرة بمشاركة 4 فرق هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وتملك الفرق المشاركة مجموعة من النجوم الكبار، إلا أن هناك فرصة للاعبين شبان للتعبير عن أنفسهم في كأس السوبر وخطف الأضواء.

فيران توريس

يملك فالنسيا الجناح الشاب فيران توريس، صاحب الـ 19 عاماً، الذي استطاع هذا الموسم أن يحجز مكاناً له ضمن تشكيلة الخفافيش الأساسية.

وخلال الموسم الحالي، خاض الإسباني الشاب 22 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.

آنسو فاتي

يعد أحد أحدث الوجوه البارزة ضمن كتيبة برشلونة هذا الموسم، رغم بلوغه 17 عاماً فقط.

بزغ نجم الإسباني الشاب فجأة مع بداية الموسم الحالي، محطماً عدة أرقام قياسية، آخرها كونه أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ومنذ تصعيده للفريق الأول، شارك فاتي في 13 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف. وبإمكان فاتي خطف الأضواء من جديد في السوبر وتسطير اسمه بأحرف من ذهب مجدداً.

دييغو غوس

كما يتسلح ريال مدريد بجناحه البرازيلي الذي ثبّت أقدامه مؤخراً في تشكيلة الفريق، منذ انضمامه الصيف الماضي إلى الميرينغي، قادماً من سانتوس.

نال الدولي البرازيلي ثقة المدرب زين الديم زيدان بعدما أثبت مراراً قدرته على اللعب أساسياً، رغم بلوغه 18 عاماً فقط.

وشارك رودريغو حتى الآن في 14 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، 4 منها في دوري الأبطال، ليثبت في أول مواسمه أنه جدير بالظفر بمكان أساسي في تشكيلة ريال.

جواو فيليكس

صاحبت انتقالَ البرتغالي من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد ضجة كبيرة، نظراً لارتباطه مسبقا باسم مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، ووصفه بـ “رونالدو الجديد”.

بداية فيليكس كانت مثالية، إذ قدم مستويات مميزة في أولى مبارياته، لكن بريقه خفت سريعاً مع مرور الوقت، قبل أن يبتعد عن بعض المواجهات بداعي الإصابة.

ويأمل فيليكس في التوهج خلال مشاركته في كأس السوبر، وزيادة غلته التهديفية، بعدما توقف عند 4 أهداف رغم مشاركته في 18 مباراة.