ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يساوي 6 مليار يورو

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية ومنتظرة نحو التتويج بلقب البطولة الأقوى على مستوى الأندية حول العالم.

واستعرض موقع "ترانسفيرماركت" القيمة التسويقية لمواجهات ربع نهائي دوري الأبطال، والتي تخطت حاجز 6 مليار يورو، بحضور أقوى 8 أندية هذا الموسم.

وتعتبر مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول الأعلى تسويقياً بين المباريات الأربعة الأخرى، بقيمة مليار و 755 مليون يورو، موزعة بين 1.01 مليار للريدز و745 مليون يورو للملكي.

وجاءت مواجهة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في المرتبة الثانية، بقيمة مليار و700 مليون يورو، بواقع 826 مليون يورو للبافاري و869 مليون يورو للباريسي.

واحتلت مواجهة مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند المركز الثالث بقيمة مليار و622 مليون يورو، موزعة بين 1.03 مليار يورو لسيتي، و592 مليون يورو لأسود فيستفاليا.

وأخيراً جاءت مواجهة تشيلسي مع بورتو، بقيمة 1.044 مليار يورو، منها 779.8 مليون يورو للبلوز و264.6 مليون يورو للتنين البرتغالي.