رجل أعمال أميركي يهدد مساعي السعودية لشراء نيوكاسل

برزت أنباء كشفت عن إمكانية حدوث مفاجأة غير متوقعة بتحول ملكية نيوكاسل يونايتد لطرف جديد، بعدما بدا صندوق الاستثمار السعودي الأقرب لحسم الصفقة.

هنري موريس، وهو رجل أعمال أميركي، يسعى لشراء النادي الإنجليزي نظير 350 مليون جنيه استرليني، وقد أكدت هذه الأنباء عدد من الوكالات في الأيام الماضية.

ويفضل موريس إبرام الصفقة قبل أن يبدأ موسم 2020-2021.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم الحالي في أغسطس، مما يعني أن ثمة مفاوضات جدية تجمع الطرفين حالياً قد تهدد فكرة انتقال الملكية إلى صندوق الاستثمار السعودي كما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة.

يذكر أن مساعي الدولة الخليجية للاستحواذ على نيوكاسل واجهت بعض المطبات مؤخراً نظراً لقرار منظمة التجارة العالمية التي قالت أن السلطات السعودية تهاونت في إجراءات منع قناة "بي آوت كيو" من البث غير القانوني لبطولات تعتبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحاملة لحقوقها في المنطقة.

ونفت الحكومة السعودية هذه الادعاءات في العديد من المناسبات وشددت على أنه لا وجود لعلاقة بينها وبين بي آوت كيو وقرصنتها.