رحيل بوغبا مرهون بإيريكسن

كشفت تقارير بريطانية، عن إمكانية انتقال بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس بحال توجه كريستيان إيريكسن نجم توتنهام إلى أولد ترافورد.

وينتهي عقد الدنماركي مع سبيرز نهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام من عمالقة أوروبا بالحصول على خدماته.

وقالت صحيفة «تيليغراف» البريطانية، أن يونايتد يسعى للحصول على خدمات إيريكسن، وقد دخل في محادثات مع وكيله من أجل استقطابه مجاناً الصيف القادم.

وكشفت أن حسم مانشستر يونايتد لصفقة الدنماركي قد يدفعه لبيع بوغبا نهاية الموسم، حيث سيتبقى وقتها عام واحد فقط على نهاية عقده.

ويعتبر يوفنتوس أكثر تمسكاً من ريال مدريد بضم بوغبا، بعد اعتراض ريال على مطالب يونايتد المالية.