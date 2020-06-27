رحيل حكيمي عن ريال مدريد يلفه الغموض

كشف تقرير إسباني، عن تطور جديد بشأن مستقبل أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند.

وكانت العديد من التقارير السابقة قد أكدت مؤخراً أن المغربي سينتقل إلى إنتر ميلان، نظير 40 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 5 ملايين يورو.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يؤكد أنه لم يصله أي عرض بشأن التعاقد مع حكيمي، خلال السوق الصيفي، وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن حكيمي يفضل بالفعل الانتقال إلى إنتر الموسم القادم.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن مجلس إدارة ريال مدريد سيتحدث أولاً مع حكيمي، ثم يعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، وستكون الخطوة الأخيرة دراسة العروض المرتقبة للظهير المغربي.

وتنتهي إعارة حكيمي (21 عاماً) إلى دورتموند نهاية هذا الموسم، بعد موسمين قضاهما معاراً في سيغنال إيدونا بارك، لكن وعلى ما يبدو أنه لا يريد العودة لريال مدريد.

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، فإن إنتر حسم تفوقه على بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي في صفقة حكيمي.

وكان بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي مستعدين لدفع 60 مليون يورو نظير ضم حكيمي، بالإضافة إلى راتب سنوي يتجاوز ما سيحصل عليه المغربي في إنتر (5 ملايين يورو).

ورفض حكيمي عرضي بايرن وسيتي؛ لأنه يرى أن ارتداء قميص إنتر ميلان، سيكون خطوة مثالية في مستقبله.

وحتى الآن لم تتم الصفقة لكنها متقدمة للغاية، وربما تعلن بشكل رسمي في غضون أيام، أي بعدما خاض النجم المغربي أخر مباراته بقميص دورتموند السبت، أمام هوفنهايم.

وستكون المباراة الأخيرة له مع النادي الذي لعب له في آخر موسمين، وحاولوا استمراره سواء عن طريق شرائه أو إعارة جديدة، لكن المنافسة القوية مع الفرق الأوروبية عرقلت استكمال مسيرته داخل الفريق الألماني.

يذكر أن دورتموند سقط أمام هوفنهايم برباعية دون رد.