رحيل دي يونغ عن برشلونة لم يعد ضرورياً

أدت عملية بيع أصول نادي برشلونة لإبعاد الأنظار عن صفقة بيع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ التي لم تعد ضرورية في ظل هذا التطور الجديد وفقاً لـ "دياريو آس" الإسبانية.

وسعى البارسا للتضحية بنجمه صاحب الـ 25 عاماً من أجل موازنة حسابه مستغلاً رغبة مانشستر يونايتد الكبير في ضم لاعب خط الوسط.

ورفض النادي الكتالوني العرض الأول من يونايتد والذي بلغت قيمته نحو 60 مليون يورو كونه يقل بمقدار 20 مليون يورو عما يطالب به.

بدوره، سعى مانشستر يونايتد لاختبار وضعية برشلونة من خلال تقديم عرض أولي لجس النبض ومع استعداد لرفع القيمة إلى 70 مليون يورو في عرضه المقبل.

لكن البارسا لن يحتاج لبيع نجم أياكس السابق على ما يبدو نظراً لضخ الأموال القادم من صفقة بيع أصوله.

يذكر أن دي يونغ لا يمانع البقاء في ملعب كامب ناو مع أن فكرة العمل تحت إشراف مواطنه إيريك تين هاغ مغرية أيضاً.