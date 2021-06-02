رحيل مبابي إلى ريال مدريد يخرج رونالدو من يوفنتوس

تلوح تحركات كبرى في الأفق بين كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، وفقاً لتقرير صحفي إيطالي.

ويسعى ريال مدريد بقوة للحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم سان جيرمان، لتدعيم صفوفه بعدما خرج خالي الوفاض من الموسم المنقضي.

مبابي هدية ريال مدريد لأنشيلوتي

وأعلن النادي الملكي رسمياً، أمس الثلاثاء، تعيين كارلو أنشيلوتي مدرباً للفريق خلفاً لزين الدين زيدان، الذي قرر الرحيل قبل أيام.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مبابي سيكون هدية فلورنتينو بيريز، رئيس ريال لأنشيلوتي.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان، سيتجه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، لتعويض رحيل مبابي، في حين سيحصل البيانكونيري على خدمات ماورو إيكاردي، مهاجم النادي الفرنسي.

يذكر أن عقد مبابي سينتهي في ملعب بارك دو برانس نهاية الموسم المقبل، إلا أن ريال يرغب في ضمه هذا الصيف.