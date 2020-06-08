رحيم ستيرلينغ يدعم احتجاجات مكافحة العنصرية

أيد رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا احتجاجات مكافحة العنصرية في بريطانيا بعد مقتل رجل أسود أعزل في الولايات المتحدة الأميركية، جورج فلويد، بينما كان قيد الاحتجاز من الشرطة المحلية في منيابوليس.

وقال ستيرلينغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية سيتم بثها اليوم الاثنين :«المرض الوحيد في الوقت الحالي هو العنصرية التي نكافحها. كما هو الحال بالنسبة لجائحة (فيروس كورونا)، نحن نحتاج إلى حل لإيقاف ذلك».

وأضاف: «في الوقت ذاته، فهذا ما تفعله كل الاحتجاجات. يحاولون الوصول إلى حل والوصول إلى سبيل لإيقاف الظلم الذي يرونه وهم يقاتلون من أجل هذا الأمر.

«طالما يحدث ذلك بشكل سلمي وآمن ودون إصابة أي شخص أو تحطيم أي متاجر، يمكن مواصلة ذلك بطريقة سلمية».

وشارك الآلاف في مسيرات للدفاع عن السود في لندن وبعض المدن البريطانية الأخرى بعد مقتل فلويد في 25 مايو.