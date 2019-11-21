رد غير متوقع من ريال مدريد تجاه بايل رغم إهانته للنادي

في رد غير متوقع، دافعت إدارة ريال مدريد عن المهاجم غاريث بايل، بعد التصرف الذي وصفه الجماهير بالمهين أثناء احتفاله بتأهل منتخب بلاده ويلز إلى يورو 2020.

وأثار بايل جدلاً واسعاً باحتفاله مع منتخب بلاده بالتأهل، حيث رفع علم بلاده الذي كان مكتوباً عليه “ويلز، الغولف، ريال مدريد، هذا هو الترتيب”، في إشارة إلى أن الفريق الملكي هو آخر أولوياته.

وأثار هذا التصرف غضب جماهير ريال مدريد ووسائل الإعلام المقربة من النادي، واعتبر الكثيرين أن احتفال غاريث بايل كان مهيناً، لا سيما أنه لا يقدم أي إضافة للفريق في معظم أوقات الموسم بسبب الإصابات العديدة التي يتعرض لها، رغم أنه الأعلى أجراً مع سيرخيو راموس.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات لشخصية إدارية مهمة في ريال مدريد دون الكشف عن هويتها، والتي جاء مضمونها "غاريث بايل أفضل لاعب لدينا، وسيقدم الكثير للنادي".

وانتشرت تقارير أخرى تؤكد أن المدرب زين الدين زيدان وإدارة ريال مدريد لن يفرضوا أي عقوبة على النجم الويلزي رغم تصرفاته المثيرة للجدل التي كان آخرها إهانة النادي بشكل علني.

صبر ريال مدريد الطويل على بايل رغم استهتاره وعدم ولائه للنادي ليس حباً به، بل لأن الإدارة تخطط لبيع نجم توتنهام السابق في السوق الشتوي، أو حتى الصيف القادم، بعد أن فشل النادي في بيعه الصيف المنصرم، لكن الأهم من ذلك هو بيعه بالمبلغ المطلوب، بما لا يقل عن 60 مليون يورو.

ولم ينجح ريال مدريد في تلميع صورة بايل إعلامياً الصيف الماضي وبيعه بهذا المبلغ، لا سيما وأن راتبه مرتفع للغاية، وأندية مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وباريس سان جيرمان ترفض دفع أكثر من 60 مليون يورو مقابله، مع تقديم ما يقارب 15 مليون يورو سنوياً للاعب، خصوصاً أنه كثير الإصابات، وقد أتم عامه الثلاثين.

ومن الواضح أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يدرك اللعبة التي يقوم بها بايل ووكيل أعماله، ولذلك سرب تصريحات لصحيفة "ماركا" تفيد بأن النادي لا يزال يدعمه، وتسريبات أخرى بأن زيدان لا يريد معاقبته أبداً.

وسيواصل ريال مدريد الدفاع والاعتماد على النجم الويلزي لتوجيه رسالة للأندية التي تريد الحصول على خدماته بأن النادي ما زال متمسكاً به ولا يفكر ببيعه، وهذا من شأنه أن يرفع سعره.