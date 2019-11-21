رد فعل رونالدو عندما أخبره زملاؤه أن ميسي أفضل منه

كشف المهاجم السابق بيتر كراوتش عن رد فعل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عندما كان يخبره زملائه في مانشستر يونايتد في السابق، أن ليونيل ميسي أفضل منه.

وأوضح الدولي الإنجليزي السابق خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أن رونالدو كان يهتم بشكله بنفس الدرجة التي يركز فيها على كرة القدم، حتى عندما مازحه أصدقائه وأخبروه أن ميسي أفضل منه، أجابهم “نعم، لكن ميسي لا يبدو هكذا”.

والمقصود برد رونالدو على زملائه السابقين أنه أكثر وسامة من هداف برشلونة، حيث حدثت هذه الواقعة بعد أن كان البرتغالي ينظر لنفسه بالمرآة في غرفة تبديل الملابس ويقول: "كم أنا وسيم".

وحتى الآن، لم يسبق لرونالدو أن أكد صحة هذه الواقعة من عدمها، لكن يبدو أن بيتر كراوتش معجب كثيراً بهذه القصة التي أخبره بها ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، فقد دونها بكتاب سيرته الذاتية ويرددها في المقابلات الصحفية.