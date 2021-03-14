رد قوي من رونالدو على شائعات عودته لريال مدريد

كسر النجم كريستيانو رونالدو صمته منذ خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، ليرد على شائعات عودته المحتملة إلى ريال مدريد.

ورد البرتغالي ضمنياً على هذه المسائل من خلال كلماته وأكد أنه في الوقت الحالي لاعب في يوفنتوس ويفكر فقط بالتحديات القادمة للنادي الإيطالي.

وودع يوفنتوس دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو.