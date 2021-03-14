رد قوي من رونالدو على شائعات عودته لريال مدريد

كسر النجم كريستيانو رونالدو صمته منذ خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا، ليرد على شائعات عودته المحتملة إلى ريال مدريد.
ورد البرتغالي ضمنياً على هذه المسائل من خلال كلماته وأكد أنه في الوقت الحالي لاعب في يوفنتوس ويفكر فقط بالتحديات القادمة للنادي الإيطالي.
وودع يوفنتوس دوري الأبطال من دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل في تجاوز بورتو.
وقال رونالدو في رسالة نشرها عبر حسابيه على موقعي فايسبوك وإنستغرام: "الأبطال الحقيقيون لا يستسلمون أبداً، وينهضون كلما سقطوا لكي يعودوا أقوى.
"الأهم من السقوط الذي تتعرض له في الحياة وعدد المرات التي تسقط فيها هو مدى سرعتك وقوتك في الوقوف على قدميك من جديد، الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً.
"ينصب تركيزنا حالياً على مباراة كالياري المقبلة، وعلى الصراع من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي، ولدينا أيضاً نهائي كأس إيطاليا، نركز على كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم"
وأضاف البرتغالي: "صحيح أن الماضي ينتمي إلى خانة الذكريات، لكن لحسن الحظ، كرة القدم لها ذاكرة، وأنا كذلك، لا يمكن حذف التاريخ، فهو يُكتب كل يوم بمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد".
واختتم رونالدو رسالته القوية بعبارة يبدو أنها موجهة لجميع منتقديه ولما حققه مؤخراً حيث قال: "أولئك الذين لا يفهمون هذا، لن يحققوا المجد والنجاح أبداً".
يذكر أن تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي وأشارت تقارير إلى أنه قد يعود إلى ريال مدريد أو ينتقل إلى باريس سان جيرمان.
Via SyndiGate.info
Copyright © 2021 Goal.com All rights reserved.