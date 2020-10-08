رسالة مؤثرة من راموس لرونالدو

شهدت مباراة منتخبي إسبانيا والبرتغال الودية التي استضافها ملعب جوزيه آلفالادي في العاصمة البرتغالية لشبونة لقاءً جديداً بين قائد ريال مدريد سيرخيو راموس ونجم الملكي السابق كريستيانو رونالدو.

ولم يتقابل الثنائي على أرض الملعب، إذ خرج هداف يوفنتوس من الملعب في الدقيقة 73 ليحل مكانه جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، فيما جلس راموس على مقاعد بدلاء منتخب الماتادور حتى الدقيقة 82، قبل أن يدخل بديلاً لإيريك غارسيا.

والتقطت الكاميرات حديثاً بين النجمين في الممر المؤدي للملعب عقب عناق حار بينهما، رغم عدم لقائهما على أرض الملعب.

ونشر راموس صورته، مع زميليه السابقين في ريال مدريد رونالدو وبيبي عقب المباراة، وظهر راموس في الصورة وهو يتلقى من رونالدو هدية عبارة عن قميصه.

ووجه راموس رسالة للثنائي البرتغالي قائلاً: "ما زلنا بجوار بعضنا البعض، والمزيد لا يزال سيأتي.. سعيد برؤية صديقاي كريستيانو وبيبي".