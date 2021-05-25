رسالة مشفرة من كريستيانو رونالدو

بعث كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، برسالة إلى محبيه يفتخر فيها بما حققه في السنوات الماضية في الدوريات الإسباني والإيطالي والإنجليزي، شاكراً كل من ساهم في تحقيقه للإنجازات الفردية والجماعية.

وفسر البعض هذه الرسالة، بأن «صاروخ ماديرا» يلمح إلى إمكانية مغادرة يوفنتوس، وفقاً لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.

رسالة "وداعية" من كريستيانو رونالدو

وقال كريستيانو رونالدو في رسالته، التي نشرها عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "الحياة والمسيرة المهنية لأي لاعب تكونان عبارة عن تقلبات، عاماً بعد عام نواجه فرقاً رائعة مع لاعبين غير عاديين وأهداف طموحة، لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على نفس المستويات من التميز.

"هذا الموسم لم نتمكن من الفوز بالدوري الإيطالي، نقدم التهاني لإنتر على اللقب الذي يستحقه، ومع ذلك يحب أن نقدر كل ما حققناه هذا الموسم في يوفنتوس، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، أسعدني الفوز بالسوبر الإيطالي وكأس إيطاليا ولقب هداف الدوري الإيطالي، لصعوبة تحقيق ذلك في بلد لا يسهل فيها الفوز.

"بهذه الإنجازات وصلت إلى الهدف الذي حددته لنفسي منذ اليوم الأول في إيطاليا وهو الفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر، أيضاً أن أكون أفضل لاعب وأفضل هداف في بلد مليء بالنجوم واللاعبين الرائعين والأندية العملاقة التي لها ثقافة في كرة القدم أمر خاص جداً".

وأوضح قائد منتخب البرتغال: "قلت بالفعل أني لا أطارد الأرقام القياسية، وأنها هي التي تطاردني، بالنسبة للذين لا يفهمون ما أقوله، فإن الأمر بسيط للغاية، كرة القدم لعبة جماعية، لكن من خلال الإنجاز الفردي فإنك تساعد الفريق على تحقيق الأهداف، تعمل أكثر فأكثر خارج الملعب تكون هناك أرقام قياسية ثم تأتي الألقاب الجماعية وبعضها نتيجة للآخر.

"لذلك أنا فخور بهذه الحقيقة التي تم تكرارها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، في أني بطل الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، والفائز بالكأس في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وبطل السوبر في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، سجلت أكثر من 100 هدف في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، لا شيء يضاهي الشعور بأني تركت بصمتي في البلدان التي لعبت فيها، وأني جلبت الفرح لمشجعي الأندية التي مثلتها، هذا ما أعمل من أجله وهذا ما يحركني وهذا ما سأستمر في ملاحقته دائماً حتى اليوم الأخير، شكراً لكل من شارك في هذه الرحلة... سنقف معاً دائماً".

يذكر أن التقارير ربطت كريستيانو رونالدو بعودة محتملة إلى سبورتينغ لشبونة الذي بدأ معه مسيرته.