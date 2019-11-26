رسالة من جماهير ريال مدريد إلى نيمار

هاجمت جماهير ريال مدريد اللاعب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال وصوله مع بعثة فريقه لخوض مواجهة الميرينغي اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان في استقبال بعثة باريس سان جيرمان عدد من الجماهير المدريدية، التي قامت بترديد العديد من الهتافات، ووجهوا رسالة إلى نيمار: "اذهب إلى برشلونة"، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وارتبط اسم البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، والعودة إلى الدوري الإسباني، حيث تردد اسمه بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، لكنه فشل في العودة واستمر مع فريقه.

وغاب نيمار عن مواجهة الذهاب في معقل بي إس جي بارك دو برانس، حين فاز زملائه بثلاثية نظيفة، لكنه بات جاهزاً لموقعة سانتياغو بيرنابيو.

وربما يكون نيمار بديلاً في مباراة اليوم، على أن يشارك آنخيل دي ماريا أساسياً، إذ يعتقد المدرب توماس توخيل أن البرازيلي لن يكون في كامل قواه ولن يعطي الفريق الدفعة القوية على ملعب غريمه وفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسي.