رسالة من زيدان إلى مبابي

وجه المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان رسالة إلى مواطنه كيليان مبابي، الذي قاد باريس سان جيرمان إلى إسقاط برشلونة في كامب ناو بأربعة أهداف لهدف، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي 3 أهداف في المباراة، ليعقد الأمور أكثر على الفريق الكتالوني في لقاء العودة.

وذكر برنامج "إل تشيريغيتو" الإسباني أن زيدان أرسل رسالة إلى مبابي بعد نهاية المباراة، طلب منه فيها الاستمرار على هذا المستوى.

وربطت العديد من التقارير مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.