رسمياً: آرسنال يتعاقد مع كاي هافيرتز

أعلن آرسنال عن تعاقده مع النجم الدولي الألماني كاي هافيرتز من جاره اللندني تشيلسي اليوم الأربعاء.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على عقدٍ طويل الأمد مع الغانرز في صفقة بلغت قيمتها حوالي 65 مليون جنيه استرليني.

وانتهت مغامرة الألماني مع البلوز بعد 3 مواسم قاد خلالها الفريق للظفر بدوري أبطال أوروبا.

ورحب آرتيتا بتعاقد آرسنال الجديد، حيث قال في تصريحات نقلها موقع النادي الرسمي: "كاي لاعب يتمتع بجودة كبيرة، كما أن ذكي وواسع الحيلة، سيضيف الكثير من القوة لخط وسطنا، كما سيساهم في تنويع طرق لعبنا.

"نرحب بكاي وعائلته في نادي آرسنال، نحن متحمسون لبدء العمل معه في ظل اقتراب مرحلة الاستعداد للموسم الجديد."

يذكر أن هافيرتز سينضم لآرسنال قبل بدء الجولة الاستعدادية في الولايات المتحدة الأميركية.