رسمياً: آرسنال يتعاقد مع نيكولاس بيبي

أعلن آرسنال الخميس التعاقد بشكل رسمي مع الجناح نيكولاس بيبي القادم من ليل.

وتألق الدولي الإيفواري بشكل لافت مع فريقه الفرنسي الموسم الماضي، ليلفت أنظار عمالقة أوروبا تجاهه، وأبرزها نابولي، وبايرن ميونيخ، وليفربول، وباريس سان جيرمان.

جاء هذا التعاقد بعد تواجد صاحب الـ 24 عاماً في لندن مؤخراً من أجل إنهاء كافة التفاصيل والخضوع للكشف الطبي.

وقالت تقارير أن قيمة انتقال بيبي لآرسنال وصلت إلى 72 مليون جنيه استرليني.

وقرر النادي اللندني تسديد هذا المبلغ على 5 دفعات، نظراً للميزانية المحدودة التي يمتلكها هذا الصيف.

ويصبح بيبي بالتالي اللاعب الأغلى في تاريخ النادي اللندني، متخطياً زميله الجديد بيير إيميريك أوباميانغ المنضم من بوروسيا دورتموند مقابل 60 مليون جنيه.

وبات بيبي كذلك أغلى لاعب إفريقي، بعد تفوقه على انتقال رياض محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي مقابل 61 مليون جنيه.

وينتهي بهذا الجدل حول مستقبل الجناح الإيفواري، بعدما كان على بعد قريباً للغاية من الانتقال لنابولي.

يذكر أن بيبي نجح في تسجيل 23 هدفاً وصناعة 12 هدف آخر في 41 مباراة مع ليل الموسم الماضي.