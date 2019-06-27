رسمياً: أتلتيكو مدريد يقدم 126 مليون يورو لضم فيليكس

أعلن بنفيكا عن تلقيه عرضاً رسمياً من أتلتيكو مدريد، الذي يسعى لضمّ الجوهرة الشابة جواو فيليكس صاحب الـ 19 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف بيان النادي البرتغالي أن نظيره الإسباني قدم عرضاً رسمياً بقيمة 126 مليون يورو للظفر بخدمات النجم الشاب، الذي قدم موسماً استثنائياً وهو لم يتجاوز 19 عاماً.

وقال بنفيكا أن العرض قيد الدرس رغم قيمته المالية الكبيرة.

وفي انتظار إتمام الصفقة بصفة رسمية، سيصبح البرتغالي الصاعد ثالث أغلى لاعب في التاريخ وهو في سن الـ 19، بعد انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان بقيمة 222 مليون يورو، وكيليان مبابي من موناكو إلى النادي الباريسي كذلك مقابل 180 مليون يورو.

ويحاول أتلتيكو مدريد الاستفادة من بيع نجمه أنتوان غريزمان، الذي أعلن خروجه من الفريق، في انتظار التوقيع الرسمي مع برشلونة بصفقة من المنتظر أن تصل قيمتها 100 مليون يورو.

ووفقاً لتقارير أخرى، يريد أتلتيكو مدريد تأمين عقد طويل المدى مع فيليكس، وتضمين شرط تسريحي بقيمة عالية مستقبلاً، تفادياً الخطأ الذي حصل مع غريزمان.