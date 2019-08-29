رسمياً: أليكسيس سانشيز إلى إنتر على سبيل الإعارة

أعلن إنتر التعاقد مع النجم أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، ليواصل تعاقداته المميزة.

وبدأ النيراتزوري موسمه بقوة بعدما فاز في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي على حساب ضيفه ليتشي برباعية نظيفة.

ونشر إنتر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية بياناً أعلن فيه التعاقد مع الدولي التشيلي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وتشير التقارير الإعلامية أن الصفقة إعارة مقابل تحمل إنتر مبلغ خمسة ملايين يورو من راتب النجم التشيلي البالغ 12 مليوناً.

وخضع سانشيز للفحوصات الطبية مساء الأربعاء، ولاقى ترحيباً كبيراً من قبل جماهير النيراتزوري وقت وصوله مقر النادي.

وسبق لسانشيز اللعب في إيطاليا في بداية مشواره الاحترافي في أوروبا بقميص أودينيزي، ثم رحل إلى برشلونة، ومنه إلى آرسنال، وأخيراً مانشستر يونايتد.