رسمياً: أوبلاك مستمر مع أتلتيكو مدريد حتى 2023

منشور 17 نيسان / أبريل 2019 - 03:40
يان أوبلاك
يان أوبلاك

مدد أتلتيكو مدريد عقد حارسه المتألق يان أوبلاك حتى صيف عام 2023، مما يعني أن صاحب الـ 26 عاماً سيبقى في العاصمة الإسبانية حتى عامه الثلاثين.

وتلقت شباك الحارس السلوفيني 21 هدفاً خلال 32 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه في 18 منها.

ومنذ انضمامه لأتلتيكو عام 2014، حافظ أوبلاك على نظافة شباكه في 115 مباراة من أصل 203 لقاءات، وفاز معه بلقب كأس السوبر الإسباني والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

يذگر أن أتلتيكو مدريد يحتل حالياً المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة وبفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر.

كلمات دالة:يان أوبلاكأتلتيكو مدريدالدوري الإسباني

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