رسمياً: أودريوزولا ينتقل إلى بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ رسمياً ضم الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي الألماني عبر موقعه الرسمي أن الإسباني صاحب الـ 24 عاماً سينضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وقال حسن صالحميدجيتش، المدير الرياضي للبافاري تعليقاً على الصفقة: «نحن مقتنعون أن ألفارو أودريوزولا سيساعد الفريق بجودته وأنا ممتن للعثور على ظهير مثله».

يذكر أن التقارير ربطت بايرن ميونيخ بضم نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، إلا أن بطل ألمانيا تعاقد مع أودريوزولا في نهاية المطاف.