رسمياً: إبراهيموفيتش يعود لتمثيل السويد

أعلن يانه أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد عن القائمة التي ستخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في مارس الجاري.

وشهدت اللائحة عودة النجم زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان بعد غياب طويل عن تمثيل المنتخب.

ظهور "إبرا" سيكون الأول له منذ عام 2016 عندما خاض آخر مباراة دولية له قبل أن يتم استبعاده بشكل مستمر.

ووقع هداف الروسونيري في خلافات مع الاتحاد السويدي لكرة القدم، واتهم البعض بالعنصرية تجاهه، بعد ابتعاده عن المنتخب لفترة طويلة.

ويخوض منتخب السويد مواجهتين ضمن التصفيات أمام منتخبي جورجيا وكوسوفو، بالإضافة لمواجهة ودية ضد غريمه الإستوني.

وقال يانه: "زلاتان لاعب يملك الكثير، الأفضل في السويد، من الجيد أنه يريد العودة، هذا بالإضافة لما يستطيع أن يضيفه في الملعب، يمتلك خبرة كبيرة ويمكنه أن يساهم في العديد من الأمور الرائعة".

يذكر أن إبراهيموفيتش سجل 14 هدفاً في 14 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وصنع هدفاً وحيداً حتى الآن.