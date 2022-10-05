رسمياً: إسبانيا وأوكرانيا والبرتغال تقدم طلباً مشتركاً لاستضافة كأس العالم 2023

قدمت الاتحادات الإسبانية والأوكرانية والبرتغالية لكرة القدم طلباً رسمياً مشتركاً اليوم الأربعاء لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأوصى الاتحادان الإسباني والبرتغالي بإشراك جارهما الأوكراني ضمن الطلب الرسمي خلال اجتماع عُقد في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ونقل الاتحادان رغبتهما إلى يويفا الذي أقر مباشرة هذا الاقتراح على أن يتم الكشف عن تفاصيل المشاركة الأوكرانية في وقتٍ لاحق نظراً للأزمة التي تعيشها أوكرانيا حالياً في نزاعها العسكري مع روسيا.

ونشر الاتحاد الإسباني بياناً رسمياً جاء فيه: "شمل الاتحادان الإسباني والبرتغالي نظيرهما الأوكراني في الطلب الآيبيري الداعي لاستضافة بطولة كأس العالم 2030."

يذكر أن النسخة القادمة من المونديال ستقام في قطر بدءاً من نوفمبر المقبل، فيما ستجري نسخة عام 2026 في المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكندا.