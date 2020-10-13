رسمياً: إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده.

وشارك "صاروخ ماديرا" في لقاء البرتغال وفرنسا ضمن دوري الأمم الأوروبية قبل يومين والذي انتهى دون أهداف.

وسيغيب رونالدو بالتالي عن مواجهة بلاده القادمة أمام السويد على أن يخضع للحجر لمدة أسبوعين وفقاً للبروتوكول المتبع.

وكشف الاتحاد البرتغالي في بيان رسمي أن رونالدو لا يعاني من أية أعراض، إلا أنه بات في مرحلة عزل بعيداً عن زملائه الذين خضعوا بدورهم لاختبارات للكشف عن الفيروس جاءت جميعها سلبية.