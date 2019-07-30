رسمياً: إغلاق التحقيق في اتهام نيمار بالاغتصاب

قررت الشرطة البرازيلية إغلاق التحقيق في ملف اتهام نيمار نجم باريس سان جيرمان بالاغتصاب نظراً لنقص الأدلة.

وكانت امرأة برازيلية قد اتهمت المهاجم المثير للجدل بمحاولة اغتصابها في مايو الماضي، قبل أن تسدل شرطة ساو باولو الستار على المسألة الثلاثاء.

وقالت جوليانا لوبيز محققة شرطة ساو باولو: "أغلق التحقيق أمس، لم أجد ما يكفي من العناصر لتوجيه الاتهام".

وترجع الواقعة إلى الخامس عشر من مايو الماضي في أحد فنادق باريس، حيث ادعت المرأة أنها تبادلت الرسائل مع نيمار قبل الواقعة، ثم عادت إلى البرازيل لاحقاً عقب يومين، لتقدم البلاغ في الحادي والثلاثين من مايو.

يذكر أن نيمار يرتبط بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف متمرداً على ناديه، بعد أن غادر البارسا في صيف 2017 كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو.