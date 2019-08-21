رسمياً: إقالة جيريس من تدريب منتخب تونس

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم الأربعاء فسخ التعاقد مع آلان جيريس المدير الفني للمنتخب الوطني، بالتراضي بين الطرفين.

تولى الفرنسي المسؤولية الفنية لنسور قرطاج في ديسمبر من عام 2018، وكان من المفترض أن يمتد عقده حتى يونيو 2020 إلا أن إقالته تمت اليوم.

ويأتي قرار الإقالة عقب المستوى المتواضع الذي ظهر به منتخب تونس خلال كأس أمم إفريقيا 2019، وإن كان قد وصل إلى المنافسة على المركز الثالث قبل الخسارة أمام غريمه النيجيري، كونه لم يقدم المستوى المطلوب.

وقاد صاحب الـ 66 عاماً نسور قرطاج في 12 مباراة، حقق الفوز في ست منها، وتعادل في ثلاث، وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.

يذكر أن منتخب تونس يستعد لمواجهة منتخبي موريتانيا وكوت ديفوار ودياً الشهر المقبل، استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.