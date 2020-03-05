رسمياً: إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر الأحد القادم

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن إقامة مباراة يوفنتوس أمام ضيفه إنتر ضمن المرحلة السادسة والعشرين من السيري آ، مساء الأحد المقبل.

وكانت المباراة قد تأجلت بسبب فيروس كورونا، وأعلن الاتحاد في بداية الأمر أنها ستقام في مايو، قبل أن يثار الكثير من اللغط حول الأمر.

وبعد عدة أيام من الغموض، جاء قرار الاتحاد بإجراء المباراة يوم الأحد الموافق 8 مارس في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة على ملعب آليانز ستاديوم.

وستقام المباراة دون حضور جماهيري تنفيذاً لقرار وزارة الصحة الإيطالية خشية نقل عدوى فيروس كورونا بين الجماهير في التجمعات الكبيرة.

في الوقت ذاته فإن هناك عدد من المباريات المؤجلة ستقام أيضاً يوم الأحد وهي:

بارما - سبال

ميلان - جنوى

سامبدوريا - فيرونا

أودينيزي - فيورنتينا

على أن يحتضن يوم الاثنين مباراة واحدة ستجمع بريشيا بساسوولو، بينما سيتم تأجيل مباريات المرحلة السابعة والعشرين التي كان يفترض أن تقام الأسبوع القادم دون الإعلان عن موعدها الجديد.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة وبفارق 6 نقاط عن إنتر، بينما يتزعم لاتسيو الترتيب بفارق نقطتين عن البيانكونيري وله مباراة زائدة عن فريق المدرب ماوريتسيو ساري.