رسمياً: إلغاء دوري الخليج العربي بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إلغاء موسم 2019-2020 من دوري الخليج العربي بسبب فيروس كورونا.

ويبدو القرار منطقياً إلى حد كبير في ظل ما تعانيه الإمارات وكافة دول العالم من تفشي فيروس كورونا، مما يشكل خطراً بحال استئناف منافسات كرة القدم.

وأصدرت الرابطة بياناً رسمياً قالت فيه: "عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً ظهر اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبد العزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبد الله مستشار تطوير الأعمال.

"خلال الاجتماع قرر مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2019-2020".

أما عن المستقبل فأتى البيان واضحاً أيضاً بقول: "الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019-2020-2020-2021، والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الامارات لكرة القدم بهذا الخصوص".

وتوقف النشاط الرياضي في الإمارات بداية مارس بعد تفشي كورونا، وكان يتوقع أنه من الممكن عودته مجدداً بنفس الإجراءات الاحترازية الموجودة في أوروبا، إلا أن الأمر يبدو صعباً للغاية حالياً مما اضطر المسؤولين لإعلان إلغاء البطولة.

ولا يزال تحديد مصير البطل والهابطين والصاعدين مجهولاً، على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هو الذي سيتم بعد الإعلان عن كل شيء بشكل تفصيلي.