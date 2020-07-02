رسمياً: إنتر يتعاقد مع حكيمي

أعلن إنتر عن ضم أشرف حكيمي لصفوفه قادماً من ريال مدريد بشكل نهائي بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن الصفقة ستكون فعالة بداية من الموسم الجديد، بعد أن خضع المغربي للكشف الطبي في ميلانو.

وكان حكيمي قد وصل لمدينة ميلانو الثلاثاء وخضع للكشف الطبي الذي تجاوزه تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي.

وأعرب حكيمي عن سعادته بالتوقيع لإنتر، كما شكر جماهير بوروسيا دورتموند في رسالة مؤثرة نشرها بعد وصوله لإيطاليا بدقائق.

وكتب حكيمي: "جاء الوقت حتى أغلق فصل جميل من حياتي، أنا الآن مستعد لترك النادي الذي منحني الكثير للغاية.

"من أول لحظة حظيت بالحب والعناية من قبل النادي والمدينة، الآن أنا أعلم أني اخترت بشكل صحيح عندما جئت لدورتموند وأريد أن أشكر زملائي والمدربين على الحب والثقة.

"أريد أيضاً أن أشكر الجماهير على كل ذلك الدعم غير المشروط في كل مواجهة، لن أنسى أبداً الحائط الأصفر، كما أشكر عائلتي وأصدقائي وأتمنى أن يتقاطع دربنا من جديد".

يذكر أن بوروسيا دورتموند كان قد حاول ضم حكيمي بشكل نهائي لكنه لم يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد قبل إنتر.