رسمياً: إنتر يتعاقد مع لوكاكو

أعلن إنتر رسمياً التعاقد مع روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، بعد مفاوضات معقدة طوال الصيف.

ووصل الدولي البلجيكي مطار مالبينسا بميلانو فجر الخميس، ثم خضع للفحوصات الطبية صباحاً قبل التوقيع على عقد انتقاله رسمياً.

ونشر النيراتزوري عبر حساباته المختلفة نبأ انتقال الدولي البلجيكي إلى صفوفه في صفقة تجعل لوكاكو المهاجم الأغلى في تاريخ النادي.

وانتقل لوكاكو مقابل 65 مليون يورو دُفعت إلى مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 13 مليون يورو على شكل حوافز إضافية، ونسبة خمسة بالمائة من أي بيع مستقبلي.

وسيحصل البلجيكي على راتب قدره 7.5 مليون يورو سنوياً في عقد يمتد لأربع سنوات مقبلة وفقاً للتقارير.

يذكر أن جوردان شقيق روميلو ينشط هو الآخر في الدوري الإيطالي، لكن بصفوف لاتسيو.