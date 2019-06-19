رسمياً: إنريكي يتنحى عن تدريب منتخب إسبانيا

أعلن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رحيل لويس إنريكي عن تدريب المنتخب الأول بعد نحو عام فقط من توليه المهمة.

وأكدت تقارير أن سبب رحيل إنريكي يعود لأزمة عائلية دون الكشف عن التفاصيل.

وقال روبياليس: "أعلن لويس إنريكي أنه لن يستمر معنا مدرباً للمنتخب ونحن نحترم قراره كثيراً ولا يزال يحمل الكثير من التقدير من جانبنا.

"علينا أن نشكره على ما قدمه خلال فترته معنا وأبواب المنتخب مفتوحة دائماً له".

كما أكد رئيس الاتحاد تعيين روبرتو مورينو مساعد إنريكي مدرباً للمنتخب خلفاً لمدير برشلونة الفني السابق.

يذكر أن إنريكي لم يتواجد على مقاعد المنتخب الإسباني في المواجهات أمام مالطا والسويد وجزر الفارو ضمن تصفيات يورو 2020.