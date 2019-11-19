رسمياً: إنريكي يعود لتدريب منتخب إسبانيا

أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم الثلاثاء إقالة روبرت مورينو من تدريب المنتخب الأول وعودة لويس إنريكي، وذلك خلال مؤتمر عقده في لاس روثاس بالعاصمة مدريد.

وكان مورينو قد شغل المنصب بعدما اضطر إنريكي للاستقالة في يونيو الماضي لظروف قهرية تمثلت في مرض ابنته الراحلة، حيث كان يعمل قبلها كمدرب مساعد للأخير.

وتولى مورينو المسؤولية رسمياً في 5 سبتمبر الماضي وقاد المنتخب في اجمالي ست مواجهات، فاز في أربع منها وتعادل في اثنتين، وسجلت إسبانيا معه 20 هدفاً ودخل مرماها 3، وكانت آخر مباراة له مع الفريق أمس عندما سحق نظيره الروماني بخمسة أهداف نظيفة ليتأهل كمتصدر لمجموعتها إلى يورو 2020.

وبهذا سيكون مدرب برشلونة السابق خامس مدير فني للمنتخب الإسباني، بطل كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، خلال 16 شهراً فقط، بعد جولين لوبيتيغي، وفيرناندو هييرو، وإنريكي ومورينو ثم إنريكي.