رسمياً: إيتو يعلن اعتزال كرة القدم

كشف مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق الكاميروني سامويل إيتو اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي بعد مسيرة طويلة ومميزة.

ونشر إيتو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة حملت عبارة : "النهاية، إلى الأمام نحو تحدٍ جديد، شكراً لكم جميعاً، مع حبي الكبير لكم".

كانت بداية إيتو مع ريال مدريد بعد مايوركا وبرشلونة، لعب مع إنتر ميلان وآنجي ماكاتشكالا وتشيلسي وإيفرتون وسامبدوريا وأنطاليا سبور وكونياور.

فاز بالسداسية التاريخية مع برشلونة وبالثلاثية مع إنتر بالإضافة لتسجيله 350 هدفاً طيلة مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده.