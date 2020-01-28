رسمياً: إيريكسن ينتقل لإنتر ميلان

أعلن إنتر ميلان رسمياً، حصوله على توقيع كريستيان إيريكسن، قادماً من توتنهام.

وكان من المنتظر أن ينتهي عقد الدولي الدنماركي، مع سبيرز نهاية الموسم الجاري بعدما رفض نجم الوسط تجديده.

وكان صاحب الـ 27 يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد الصيف الماضي، لكن المفاوضات تعثرت، فيما أبدى أنتونيو كونتي مدرب النيراتزوري اهتمامه باللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانضم إيريكسن إلى توتنهام في 2013 قادماً مع أياكس، ليشارك مع الفريق اللندني منذ ذلك الوقت في 305 مباراة نجح خلالها في تسجيل 69 هدفاً وصناعة 89 هدفاً آخر.

يذكر أن صفقة إيريكسن، هي ثالث صفقات إنتر الشتوية بعد التعاقد مع آشلي يانغ من مانشستر يونايتد، وفيكتور موزيس من تشيلسي.