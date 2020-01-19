رسمياً: إيفانكوفيتش يتولى تدريب عُمان

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم، عن تعيين برانكو إيفانكوفيتش، مديراً فنياً للمنتخب الأول، بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي.

ويتولى الكرواتي المهمة خلفاً لإيروين كومان، الذي تمت إقالته، بعد خروج الأحمر من الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) التي أقيمت في قطر مؤخراً.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العُماني لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أعلن خلالها عن إتمام التعاقد مع الكرواتي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدرباً للمنتخب الوطني الأول مع جهازه الفني المعاون".

يأتي هذا بعدما وضع المدرب ماتياس كيك، مجلس إدارة الاتحاد العُماني في حرج، حيث تخلف عن الوصول إلى السلطنة للاجتماع والتفاوض.

وتم اختيار إيفانكوفيتش، الذي تواجد في العاصمة مسقط، والتقى مع لجنة التفاوض، وتمت دراسة كافة الأمور من الجانبين.

وكان إيفانكوفيش يتولى تدريب الأهلي السعودي، قبل إقالته، بسبب سوء النتائج مؤخراً.