رسمياً: إيقاف الدوري الإنجليزي حتى الثالث من أبريل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الدوري الممتاز رسمياً حتى الثالث من الشهر القادم بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب اجتماع طارئ لرابطة الأندية أقيم الجمعة.

وكان الدوري قد هُدد بالإيقاف على غرار العديد من البطولات الأوروبية الكبرى بسبب خروج الوضع عن السيطرة فيما يخص الوباء الجديد.

وأصيب عدد من اللاعبين والمدربين في إنجلترا بالفيروس أبرزهم المدير الفني لآرسنال ميكيل آرتيتا ومهاجم تشيلسي كالوم هادسون أودوي، إضافة لاشتباه إصابة عدد من لاعبي ليستر سيتي وإيفرتون.

وجاءت إصابة آرتيتا بالفيروس عقب 45 دقيقة فقط من إعلان رابطة الدوري الإنجليزي استكمال المسابقة بشكل طبيعي، لتتغير الأوضاع، فضلاً عن رفض غالبية أندية المسابقة خوض أي مباريات أخرى لحين السيطرة على المرض.

وشمل الإيقاف أيضاً جميع مسابقات الدرجات الأولى والثانية والثالثة ومنافسات الكرة النسائية، ليتوقف النشاط الكروي المحلي في إنجلترا تماماً.