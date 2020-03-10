رسمياً: إيقاف الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

أعلن مجلس وزراء إيطاليا، إيقاف مباريات الدوري الإيطالي، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء قرار رئاسة مجلس وزراء إيطاليا، بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أوصت بإيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى مطلع الشهر القادم، وفرض حالة الطوارئ في البلاد للحد من تفشي الفيروس.

من جانبه لم يحدد رئيس الوزراء موعداً محدداً لاستئناف النشاط الرياضي، إذ أن هذا الأمر يعتمد على تطور الموقف الحالي.

وتمر إيطاليا بفترة صعبة، إذ ترتفع فيها حالات الإصابة بشكل كبير، بعدما تخطت حالات الوفاة أكثر من 400 شخص بسبب الفيروس.

ووفقاً لقرار مجلس الوزارء، تم حظر الدولة بالكامل، ومنع السفر منها وإليها لحين السيطرة على الأوضاع، كما تم فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات صحفية: "لم يعد هناك وقت، والأرقام تخبرنا أن أعداد العدوى في ارتفاع، عاداتنا يجب أن تتغير، يجب نضحي بشيء من أجل إيطاليا.

"يجب تجنب السفر إلا للضروريات، سنحظر التجمعات بأعداد كبيرة يجب أن نبقى في منازلنا بقدر الإمكان، كما قررنا إيقاف جميع الأنشطة الرياضية وعلى الجماهير تقبل ذلك".

وشهدت الفترة الماضية، تأجيل عدد من مباريات السيري آ وإقامة بعضها دون حضور جماهيري، خوفاً من انتشار الفيروس، قبل أن يعلق رئيس الوزراء الرياضة بالكامل اليوم.

يذكر أن موقف الفرق الإيطالية المشاركة في البطولات الأوروبية، مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ما زال غير واضح حتى اللحظة.