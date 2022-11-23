رسمياً: إيقاف رونالدو لمباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق مباراتين على خلفية تحطيمه هاتف أحد المشجعين بعد هزيمة يونايتد أمام إيفرتون في شهر أبريل الماضي في الدوري الإنجليزي.

وأظهر مقطع فيديو في ذلك الوقت "الدون" وهو يسقط هاتف أحد المشجعين أرضاً بعد اللقاء الذي شهده ملعب غوديسون بارك.

الاتحاد الإنجليزي يوقف رونالدو لمباراتين

واعتذر "صاروخ ماديرا" عما بدر منه في وقت لاحق، إلا أن الاتحاد الإنجليزي فرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف جنيه استرليني، إضافة لإيقافه لمباراتين على مستوى النادي يتم تطبيقها بمجرد انتقاله لأي فريق جديد سواء أكان داخل إنجلترا أو خارجها.

تأتي هذه العقوبة بعد ساعات من فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين.

وأدت تصريحات وجه الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات فيها انتقادات لاذعة لإدارة مانشستر يونايتد وطاقمه الفني بقيادة إيريك تين هاغ مما أدى إشعال أزمة انتهت بفسخ عقد اللاعب.